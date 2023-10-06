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Два участка в московском районе Щукино реорганизуют по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в районе Щукино два неэффективно используемых участка реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Два участка в московском районе Щукино реорганизуют по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Участки общей площадью 1,15 га входят в один проект комплексного развития территорий, отметил вице-мэр.

«Объём инвестиций в их реорганизацию оценивается в 6,94 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 546 млн рублей», — уточнил Ефимов.

В районе возведут 63 тыс. кв. м недвижимости, благодаря чему появится 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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