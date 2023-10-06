Бочкарёв: в III квартале года инвесторы подписали договоры о передаче городу более 50 соцобъектов

В течение июля — сентября 2023 года инвесторы подписали 26 договоров о передаче городу различных социальных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Для сбалансированного развития городских районов разработан такой механизм, как договоры участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры. Эти договоры позволяют получить гарантию по дальнейшей передаче построенных объектов городу. Отмечу, что девелоперы активно участвуют в развитии инфраструктуры: только за III квартал подписано 26 договоров о передаче после окончания строительства 51 социального объекта», — отметил он.

Заммэра добавил, что всего за III квартал этого года подписаны договоры о передаче городу в перспективе нескольких лет 47 объектов образования и четырёх медицинских объектов.

«Это 28 детских садов, в которых будет создано 6460 мест для малышей и 19 школьных зданий на 16 450 мест для учащихся разных возрастов. Также девелоперы передадут в собственность города четыре поликлиники на 1960 посещений в смену суммарно», — уточнил он.

В числе этих объектов появится несколько крупных школ: на 1 тыс. мест и более — в Новой Москве, образовательный комплекс на 1300 мест в Береговом проезде, школа на 1 тыс. мест на Озерной улице. Поликлиники, указанные в договорах, возведут в ТиНАО, на востоке и юго-востоке столицы.