Под Тюменью женщина с восемью собаками в салоне авто насмерть сбила пенсионера
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.
«Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте ДТП, это житель посёлка Боровский», — указано в сообщении ведомства.
По данным ГИБДД, женщина-водитель перевозила в салоне автомобиля восемь собак. По её словам, она отвлеклась и не заметила пешехода.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, один пострадал в результате аварии с легковым автомобилем и фурой в Сызранском районе Самарской области.