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Под Тюменью женщина с восемью собаками в салоне авто насмерть сбила пенсионера

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Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский. Женщина за рулём Fiat Ducato сбила 85-летнего пенсионера. От полученных травм он скончался на месте.
Под Тюменью женщина с восемью собаками в салоне авто насмерть сбила пенсионера
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.

«Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте ДТП, это житель посёлка Боровский», — указано в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, женщина-водитель перевозила в салоне автомобиля восемь собак. По её словам, она отвлеклась и не заметила пешехода.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, один пострадал в результате аварии с легковым автомобилем и фурой в Сызранском районе Самарской области.

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