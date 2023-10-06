Под Тюменью женщина с восемью собаками в салоне авто насмерть сбила пенсионера

Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский. Женщина за рулём Fiat Ducato сбила 85-летнего пенсионера. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.

«Пешеход переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте ДТП, это житель посёлка Боровский», — указано в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, женщина-водитель перевозила в салоне автомобиля восемь собак. По её словам, она отвлеклась и не заметила пешехода.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, один пострадал в результате аварии с легковым автомобилем и фурой в Сызранском районе Самарской области.