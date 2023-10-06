Власти: без света на Сахалине остаются более 5 тысяч человек
- РИА Новости
Как он написал в своём Telegram-канале, подачу света уже возобновили для 13 500 жителей.
При этом всё ещё обесточено село Дачное Корсаковского района, частично нарушено электроснабжение в Южно-Сахалинске, сёлах Такое и Сокол Долинского района, добавил Лимаренко.
«В этих населённых пунктах без света остаются 5100 человек», — сообщил он.
Ранее стало известно, что более 5 тыс. жителей Артёма Приморского края остались без света.