Власти: без света на Сахалине остаются более 5 тысяч человек

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что ещё более 5 тыс. человек остаются без света на юге региона.

Как он написал в своём Telegram-канале, подачу света уже возобновили для 13 500 жителей.

При этом всё ещё обесточено село Дачное Корсаковского района, частично нарушено электроснабжение в Южно-Сахалинске, сёлах Такое и Сокол Долинского района, добавил Лимаренко.

«В этих населённых пунктах без света остаются 5100 человек», — сообщил он.

Ранее стало известно, что более 5 тыс. жителей Артёма Приморского края остались без света.