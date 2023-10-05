В Татарстане направят более 17 млрд рублей на работу с молодёжью в ближайшие три года

В Татарстане в 2024—2026 годах направят более 17 млрд рублей на работу с молодёжью.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на обновлённую республиканскую госпрограмму по развитию молодёжной политики. Документ опубликован на портале правовой информации.

На начало 2023 года в регионе проживали более миллиона человек в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них — молодёжь села (234 тыс.), работающая молодёжь (450 тыс.), студенты (203 тыс.).

Ранее progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа, на котором обсуждалась работа с молодёжью в современных условиях.