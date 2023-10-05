Собянин: 140 тысяч москвичей уже получили или оформляют новое жильё по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 140 тыс. москвичей уже переехали или находятся в процессе оформления документов для переезда в новое жильё по программе реновации.

Об этом пишет НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, программа коснулась 871 дома.

Для переезда уже готовы 256 новостроек. В процессе подготовки находятся ещё 19 домов, в которые переедут порядка 8 тыс. москвичей.

Собянин также отметил, что программа реновации покрывает 91 столичный район, в 14 из которых она почти полностью реализована.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина сообщал, что в Южном Медведкове началось поэтапное переселение жителей двух домов в проезде Дежнёва в новую жилую застройку на улице Молодцова по программе реновации.