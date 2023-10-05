Каждый десятый россиянин сталкивался с утечкой данных при ремонте смартфона
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ).
Эксперты компании пришли к выводу, что из общего числа обращений в сервисные центры в 7,3% случаев происходила утечка личных фотографий и видео, в 3,5% случаев — личных данных для входа в учётные записи и облачные хранилища. Кроме того, в 4,8% случаев в ходе ремонта мастера получали несанкционированный доступ к приложениям на устройстве.
В итоге около 2,4% всех утечек привели к репутационным и финансовым потерям владельцев устройств.
Большинство пострадавших от недобросовестных действий мастеров (58%) заявили, что больше никогда не доверят свои гаджеты непроверенным сервисам. Ещё четверть пострадавших начали использовать двухфакторную аутентификацию.
Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале «Госуслуг» с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.