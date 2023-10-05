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Каждый десятый россиянин сталкивался с утечкой данных при ремонте смартфона

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Новое исследование показало, что ежегодно порядка 10% обратившихся в сервисные центры для починки смартфона россиян страдают от утечки личных данных. Всего в России проводится около 4,7 млн ремонтных работ мобильных устройств ежегодно.
Каждый десятый россиянин сталкивался с утечкой данных при ремонте смартфона
  • Gettyimages.ru
  • © FG Trade

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ).

Эксперты компании пришли к выводу, что из общего числа обращений в сервисные центры в 7,3% случаев происходила утечка личных фотографий и видео, в 3,5% случаев — личных данных для входа в учётные записи и облачные хранилища. Кроме того, в 4,8% случаев в ходе ремонта мастера получали несанкционированный доступ к приложениям на устройстве.

В итоге около 2,4% всех утечек привели к репутационным и финансовым потерям владельцев устройств.

Большинство пострадавших от недобросовестных действий мастеров (58%) заявили, что больше никогда не доверят свои гаджеты непроверенным сервисам. Ещё четверть пострадавших начали использовать двухфакторную аутентификацию.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале «Госуслуг» с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.

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