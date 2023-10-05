Песков: выступление Путина на «Валдае» будет весьма содержательным и важным
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — всё это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — заявил он.
Песков отметил, что выступления Путина на «Валдае» каждый раз становятся событиями мирового масштаба.
Ранее стало известно, что Путин 5 октября примет участие в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».