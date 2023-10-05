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Песков: выступление Путина на «Валдае» будет весьма содержательным и важным

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Речь президента России Владимира Путина на форуме «Валдай» будет содержательной и важной.
Песков: выступление Путина на «Валдае» будет весьма содержательным и важным
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — всё это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — заявил он.

Песков отметил, что выступления Путина на «Валдае» каждый раз становятся событиями мирового масштаба. 

Ранее стало известно, что Путин 5 октября примет участие в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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