Песков: выступление Путина на «Валдае» будет весьма содержательным и важным

Речь президента России Владимира Путина на форуме «Валдай» будет содержательной и важной.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — всё это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — заявил он.

Песков отметил, что выступления Путина на «Валдае» каждый раз становятся событиями мирового масштаба.

Ранее стало известно, что Путин 5 октября примет участие в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».