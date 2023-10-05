Собянин подвёл итоги работ по благоустройству Боровского парка

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании работ по благоустройству Боровского парка в ТиНАО.

Работы проводились в два этапа, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В прошлом году сделали зоны отдыха, пешеходные и велосипедные маршруты, скейт-площадку и верёвочный городок. Привели в порядок природный ручей, у него обустроили декоративный каменный лабиринт», — написал Собянин.

В этом году в Боровском парке установили современные комплексы для воркаута. Кроме того, создали площадку для игры в футбол и баскетбол, оборудовали игровой комплекс для детей.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.