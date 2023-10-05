Узнать больше

Собянин подвёл итоги работ по благоустройству Боровского парка

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании работ по благоустройству Боровского парка в ТиНАО.
Собянин подвёл итоги работ по благоустройству Боровского парка

Работы проводились в два этапа, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В прошлом году сделали зоны отдыха, пешеходные и велосипедные маршруты, скейт-площадку и верёвочный городок. Привели в порядок природный ручей, у него обустроили декоративный каменный лабиринт», — написал Собянин.

В этом году в Боровском парке установили современные комплексы для воркаута. Кроме того, создали площадку для игры в футбол и баскетбол, оборудовали игровой комплекс для детей.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить