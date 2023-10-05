Автоэксперт Кирик раскрыла нюансы покупки мототехники с пробегом
- Gettyimages.ru
- © somchai sanvongchaiya
Причин, по которым продавец решил сбыть мототехнику, несколько, к примеру, желание приобрести модель помощнее, отсутствие денег на хранение и др. Поэтому с дешёвыми подержанными мотоциклами нужно быть осторожными, отметила Кирик в беседе с URA.RU.
Она посоветовала перед покупкой пообщаться с продавцом, узнать, как давно он владеет мотоциклом и почему продаёт. Также стоит убедиться, что за низкой ценой и срочной продажей не скрываются юридические и технические проблемы.
Эксперт порекомендовала внимательно осмотреть раму мотоцикла. На её видимых частях не должно быть трещин, следов ремонта и окраски.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.