Автоэксперт Кирик раскрыла нюансы покупки мототехники с пробегом

Руководитель пермского проката мототехники Pitbull Race Анастасия Кирик рассказала, на что обращать внимание при покупке мотоцикла с рук.

Причин, по которым продавец решил сбыть мототехнику, несколько, к примеру, желание приобрести модель помощнее, отсутствие денег на хранение и др. Поэтому с дешёвыми подержанными мотоциклами нужно быть осторожными, отметила Кирик в беседе с URA.RU.

Она посоветовала перед покупкой пообщаться с продавцом, узнать, как давно он владеет мотоциклом и почему продаёт. Также стоит убедиться, что за низкой ценой и срочной продажей не скрываются юридические и технические проблемы.

Эксперт порекомендовала внимательно осмотреть раму мотоцикла. На её видимых частях не должно быть трещин, следов ремонта и окраски.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.