Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в поручении.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года.
Ранее Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.
Также сообщалось, что следующий участок федеральной трассы М-12 «Восток» в Чувашии планируется открыть в ноябре.