Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали

Российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в поручении.

Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года.

Ранее Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.

Также сообщалось, что следующий участок федеральной трассы М-12 «Восток» в Чувашии планируется открыть в ноябре.