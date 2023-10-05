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Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали

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Российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в поручении.

Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года.

Ранее Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.

Также сообщалось, что следующий участок федеральной трассы М-12 «Восток» в Чувашии планируется открыть в ноябре.

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