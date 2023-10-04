Путин: в новых регионах России при власти Украины истреблялась русская культура

На территории новых регионов России, когда они были частью Украины, истреблялась русская культура, заявил российский президент Владимир Путин.

Он назвал воспитание ключевым звеном образовательной системы.

«Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской Республики, Запорожской, Херсонской областей. На тех территориях, где истреблялась вообще, по сути, вся русская культура, русский язык и литература», — сказал Путин в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».

По его словам, в этих регионах запрещался, по сути, русский язык.

30 сентября Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.