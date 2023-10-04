Узнать больше

В Нижегородской области восьмилетняя девочка нашла кости мамонта

Короткая ссылка
Восьмилетняя девочка нашла кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в районе населённого пункта Новинки в Нижегородской области.
В Нижегородской области восьмилетняя девочка нашла кости мамонта
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказали в Нижегородском музее-заповеднике.

Марьям Мирсаитова пошла на рыбалку с отцом на реку Оку, там на берегу она обнаружила необычные предметы. Фотографии находок отправили сотрудникам отдела природы Нижегородского музея-заповедника, которые поехали на место обнаружения костей.

«Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое ещё предстоит определить», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что кости находились в отложениях, которые переместились с верхней части склона из-за оползня и были вымыты рекой.

Ранее сообщалось, что на севере Китая нашли останки двух динозавров возрастом около 130 млн лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить