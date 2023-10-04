В Нижегородской области восьмилетняя девочка нашла кости мамонта

Восьмилетняя девочка нашла кости мамонта и древнего бизона во время рыбалки в районе населённого пункта Новинки в Нижегородской области.

Об этом рассказали в Нижегородском музее-заповеднике.

Марьям Мирсаитова пошла на рыбалку с отцом на реку Оку, там на берегу она обнаружила необычные предметы. Фотографии находок отправили сотрудникам отдела природы Нижегородского музея-заповедника, которые поехали на место обнаружения костей.

«Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое ещё предстоит определить», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что кости находились в отложениях, которые переместились с верхней части склона из-за оползня и были вымыты рекой.

Ранее сообщалось, что на севере Китая нашли останки двух динозавров возрастом около 130 млн лет.