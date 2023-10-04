Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте мэра Кизилюрта Магомедова

Басманный суд Москвы 4 октября рассмотрит ходатайство о заключении под стражу мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Магомеда Магомедова», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее в Дагестане был задержан мэр Кизилюрта Магомедов.