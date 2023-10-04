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МВД просит россиян в ближайшие часы воздержаться от визита в отделы ГИБДД

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МВД России попросило граждан в ближайшее время не посещать регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов.
МВД просит россиян в ближайшие часы воздержаться от визита в отделы ГИБДД
  • РИА Новости

Сообщается, что на текущий момент специалисты предпринимают меры по ликвидации причин сбоя. В ведомстве пообещали дополнительно сообщить о возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объёме.

«Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», — говорится в заявлении пресс-центра МВД.

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