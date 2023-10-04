МВД просит россиян в ближайшие часы воздержаться от визита в отделы ГИБДД

МВД России попросило граждан в ближайшее время не посещать регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов.

Сообщается, что на текущий момент специалисты предпринимают меры по ликвидации причин сбоя. В ведомстве пообещали дополнительно сообщить о возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объёме.

«Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», — говорится в заявлении пресс-центра МВД.

28 сентября в «Ростехе» сообщили, что DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились с территории нескольких государств, включая Украину.