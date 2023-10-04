Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости проверки систем оповещения в России.

«Это не то что уместно, это необходимо. Посмотрите, Япония живёт в условиях повышенной сейсмоопасности, там регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации из здания и так далее. К этому привыкли все, начиная от малых детей в детских садах, кончая стариками. Соответственно, учения в других областях абсолютно необходимы», — сказал он.

Ранее в МЧС России предупредили, что крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдёт 4 октября во всех регионах страны.