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Песков заявил о необходимости проверки систем оповещения в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости проверки систем оповещения в России.
Песков заявил о необходимости проверки систем оповещения в России
  • РИА Новости

«Это не то что уместно, это необходимо. Посмотрите, Япония живёт в условиях повышенной сейсмоопасности, там регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации из здания и так далее. К этому привыкли все, начиная от малых детей в детских садах, кончая стариками. Соответственно, учения в других областях абсолютно необходимы», — сказал он.

Ранее в МЧС России предупредили, что крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдёт 4 октября во всех регионах страны.

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