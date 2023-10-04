Обустройство территории у вокзала «Тимирязевская» завершится в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
К настоящему времени работы по обустройству вокзала реализованы более чем наполовину. Специалисты начали прокладывать инженерные сети и строить дорогу и подземный переход.
Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, к 2024 году недалеко от вокзала также достроят разворотную площадку для общественного транспорта и перехватывающую парковку.
«Ввод объектов в эксплуатацию значительно повысит комфорт пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой, а также улучшит логистику и разделит транспортные потоки», — сказал Бочкарёв.
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