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Обустройство территории у вокзала «Тимирязевская» завершится в 2024 году

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Территорию у городского вокзала «Тимирязевская» завершат обустраивать в 2024 году.
Обустройство территории у вокзала «Тимирязевская» завершится в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

К настоящему времени работы по обустройству вокзала реализованы более чем наполовину. Специалисты начали прокладывать инженерные сети и строить дорогу и подземный переход.

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, к 2024 году недалеко от вокзала также достроят разворотную площадку для общественного транспорта и перехватывающую парковку.

«Ввод объектов в эксплуатацию значительно повысит комфорт пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой, а также улучшит логистику и разделит транспортные потоки», — сказал Бочкарёв.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.

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