В Москве построили 424 объекта социальной инфраструктуры за 5 лет

В Москве построили 424 объекта социальной инфраструктуры за последние пять лет, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

С 2023 года пациентов начали принимать три флагманских центра, в том числе ГКБ имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также КГБ №15 имени Филатова.

«До конца года откроем инфекционную больницу №1, которая станет крупнейшей в России», — отметил Собянин.

В рамках реализации программы по развитию социальной инфраструктуры в столице модернизировали 200 поликлиник, ещё 140 должны быть обновлены до конца 2025 года.

Продолжается строительство корпуса лучевой терапии ММКЦ «Коммунарка».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.