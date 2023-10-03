Донецкий кузнец создаёт металлические скульптуры из фрагментов снарядов и гранат

Донецкий кузнец Виктор Михайлов создаёт металлические скульптуры из фрагментов патронов, гранат и артиллерийских снарядов с поля боя. Об этом рассказал в своём новом сюжете корреспондент RT Стив Суини.

Как отметил журналист, в числе поклонников работ Виктора Михайлова — сирийский президент Башар Асад.

Виктор также надеется подарить президенту России Владимиру Путину созданный им комплект для игры в шахматы.

«Я будущее вижу, что всё будет хорошо, что будет жизнь прекраснейшая. Почему я это вижу — потому что я сравниваю, что сейчас творится. Когда мы соединились с Россией, когда мы ушли от этой украинской рвани», — сказал Виктор.

Подробнее — в видео на канале RT на русском.