Донецкий кузнец создаёт металлические скульптуры из фрагментов снарядов и гранат
Как отметил журналист, в числе поклонников работ Виктора Михайлова — сирийский президент Башар Асад.
Виктор также надеется подарить президенту России Владимиру Путину созданный им комплект для игры в шахматы.
«Я будущее вижу, что всё будет хорошо, что будет жизнь прекраснейшая. Почему я это вижу — потому что я сравниваю, что сейчас творится. Когда мы соединились с Россией, когда мы ушли от этой украинской рвани», — сказал Виктор.
Подробнее — в видео на канале RT на русском.