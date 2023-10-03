В Москве цена поездки по «Единому» на 30 и 90 дней в среднем изменится на 2 рубля
- РИА Новости
Так, стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля.
Разовая поездка по биометрии остаётся самой выгодной — 50 рублей, говорится в сообщении.
Стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняется прежней.
Также отмечается, что бесплатными остаются пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта и между рельсовыми видами транспорта.
Кроме того, с 7 ноября на 3,5% московских улиц с платными парковками поменяются тарифы.