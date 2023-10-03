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В Москве цена поездки по «Единому» на 30 и 90 дней в среднем изменится на 2 рубля

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В Москве с 15 октября изменятся некоторые тарифы на проезд в городском транспорте. Как сообщил Дептранс, цены скорректированы в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергии.
В Москве цена поездки по «Единому» на 30 и 90 дней в среднем изменится на 2 рубля
  • РИА Новости

Так, стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля.

Разовая поездка по биометрии остаётся самой выгодной — 50 рублей, говорится в сообщении.

Стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняется прежней.

Также отмечается, что бесплатными остаются пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта и между рельсовыми видами транспорта.

Кроме того, с 7 ноября на 3,5% московских улиц с платными парковками поменяются тарифы.

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