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В Салехарде автомобиль насмерть сбил девочку на переходе

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В Салехарде автомобиль насмерть сбил ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В Салехарде автомобиль насмерть сбил девочку на переходе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Ямала.

«В Салехарде в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе погибла несовершеннолетняя девочка. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что в Волгоградской области проводят проверку по факту ДТП с наездом школьного автобуса на ребёнка, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в рабочем посёлке Быково. Десятилетний мальчик попал под заднее колесо автобуса, когда тот отъезжал от школы. Ребёнок госпитализирован.

Ранее сообщалось, что ребёнка, попавшего под грузовик после того, как он ушёл из детского сада в Орле, выписали из больницы.

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