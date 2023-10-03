Число поступивших на IT-специальности на Кубани выросло на 20%

Число абитуриентов, поступивших на IT-специальности в Краснодарском крае в 2023 году, выросло более чем на 20%, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы создаём в крае все условия для подготовки IT-специалистов. Сегодня наши вузы дают не только базу для обучения программистов и системных администраторов, но и хороший выбор направлений и специализаций», — отметил Кондратьев.

По его словам, в настоящее время в стране огромный запрос на технологическое развитие.

Ранее RIA56 сообщало, что в колледжи и техникумы Оренбургской области подали 8507 заявлений с помощью «Госуслуг», что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.