На Урале привлекут к ответственности родителей распылившего баллончик в школе мальчика

К административной ответственности привлекут родителей мальчика, распылившего перцовый баллончик в школе № 3 в Верхней Салде, заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Об этом сообщает URA.RU.

«За допущенное правонарушение в отношении родителей «любопытного» мальчика представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 КОАП «Ненадлежащее воспитание собственного ребёнка», — сказал Горелых.

По его словам, полиция направит руководству школы представления для дополнительного информирования родителей и детей об опасности подобных действий.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали из-за распыления баллона в свердловской школе.