На Урале привлекут к ответственности родителей распылившего баллончик в школе мальчика
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«За допущенное правонарушение в отношении родителей «любопытного» мальчика представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 КОАП «Ненадлежащее воспитание собственного ребёнка», — сказал Горелых.
По его словам, полиция направит руководству школы представления для дополнительного информирования родителей и детей об опасности подобных действий.
Ранее сообщалось, что девять человек пострадали из-за распыления баллона в свердловской школе.