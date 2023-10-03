Узнать больше

Власти Кировской области подписали соглашение о сотрудничестве с обществом «Знание»

Короткая ссылка
Губернатор Кировской области Александр Соколов и заместитель гендиректора российского общества «Знание» Георгий Будный подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу в сфере просветительской деятельности.
Власти Кировской области подписали соглашение о сотрудничестве с обществом «Знание»
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«Главное конкурентное преимущество уникального общества «Знание» — это возможность масштабировать знания, которые получаются и распространяются на федеральном уровне и во всех регионах России», — заявил Соколов.

Со своей стороны, Будный отметил, что прежде всего важно понять, что интересует жителей региона, какие знания хотят получить молодые люди, что важно и полезно старшему поколению.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области открыли ещё 66 центров образования «Точка роста».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить