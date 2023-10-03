Власти Кировской области подписали соглашение о сотрудничестве с обществом «Знание»

Губернатор Кировской области Александр Соколов и заместитель гендиректора российского общества «Знание» Георгий Будный подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу в сфере просветительской деятельности.

Об этом сообщает progorod43.

«Главное конкурентное преимущество уникального общества «Знание» — это возможность масштабировать знания, которые получаются и распространяются на федеральном уровне и во всех регионах России», — заявил Соколов.

Со своей стороны, Будный отметил, что прежде всего важно понять, что интересует жителей региона, какие знания хотят получить молодые люди, что важно и полезно старшему поколению.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области открыли ещё 66 центров образования «Точка роста».