Собянин подвёл итоги благоустройства в московском районе Ясенево

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие инфраструктурные проекты были реализованы в 2023 году в московском районе Ясенево. В частности, там завершили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

Об этом информирует НСН.

По его словам, провели благоустройство на территории района: организовали зоны отдыха и досуга, по просьбе жителей построили амфитеатр на 1,3 тыс. человек для проведения мероприятий.

Мэр также напомнил, что на Новоясеневском проспекте в сентябре этого года прошло открытие Центра фигурного катания Этери Тутберидзе площадью 20,7 тыс. кв. м с двумя ледовыми аренами.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.