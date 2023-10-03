Начался финал Международной олимпиады по финансовой безопасности

В образовательном центре «Сириус» в Сочи начался финальный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности. Его участниками стали около 500 школьников и студентов из 19 стран, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, ЮАР, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Пакистана.

В программу, помимо заданий финального этапа, входят конференции, мастер-классы и дискуссии международного уровня.

«За три года олимпиада по финансовой безопасности стала настоящим молодёжным движением, объединяющим миллионы молодых людей по всему миру. Сегодня это международная площадка по обмену знаниями и выращиванию профессиональных кадров для общемировой системы финансовой безопасности», — заявил председатель организационного комитета по подготовке олимпиады, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Со своей стороны, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что к решению вопросов, связанных с обеспечением финансовой безопасности на международном уровне, важно подключать молодёжь.

«К Международной олимпиаде по финансовой безопасности с каждым годом присоединяются новые страны. Олимпиадное движение охватило четыре континента и более 6 млн человек», — сказал он.

Во время олимпийской недели также состоится презентация социально-образовательной платформы «Содружество».