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Начался финал Международной олимпиады по финансовой безопасности

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В образовательном центре «Сириус» в Сочи начался финальный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности. Его участниками стали около 500 школьников и студентов из 19 стран, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, ЮАР, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Пакистана.
Начался финал Международной олимпиады по финансовой безопасности
  • Gettyimages.ru

В программу, помимо заданий финального этапа, входят конференции, мастер-классы и дискуссии международного уровня.

«За три года олимпиада по финансовой безопасности стала настоящим молодёжным движением, объединяющим миллионы молодых людей по всему миру. Сегодня это международная площадка по обмену знаниями и выращиванию профессиональных кадров для общемировой системы финансовой безопасности», — заявил председатель организационного комитета по подготовке олимпиады, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Со своей стороны, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что к решению вопросов, связанных с обеспечением финансовой безопасности на международном уровне, важно подключать молодёжь.

«К Международной олимпиаде по финансовой безопасности с каждым годом присоединяются новые страны. Олимпиадное движение охватило четыре континента и более 6 млн человек», — сказал он.

Во время олимпийской недели также состоится презентация социально-образовательной платформы «Содружество».

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