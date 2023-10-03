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В Москве завершили основные работы по благоустройству у станции МЦД-4 «Внуково»

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В Москве завершили основные работы по благоустройству у станции «Внуково» четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4), заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве завершили основные работы по благоустройству у станции МЦД-4 «Внуково»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой», — сказал Бирюков.

Под благоустройство попал в том числе участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи. Там заменили асфальт на проезжей части, обустроили три наземных пешеходных перехода, установили около 40 фонарей и уличных торшеров.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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