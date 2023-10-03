Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» включён в топ-45 мировых практик

Московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» признали одним из лучших проектов, направленных на развитие технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Решение о включении столичного конкурса в топ-45 мировых практик принял комитет Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций.

«Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» проводится в Москве с 2019 года. За это время в нём приняли участие больше 22,5 тыс. человек со всей России и ещё из 37 стран мира. Они разработали свыше 1,2 тыс. значимых для города цифровых решений», — отметила Сергунина.

По её словам, с 2023 года опыт Москвы будет внедряться в регионах.

Ранее сообщалось, что на конкурс «Лидеры Кубани» поступило около 15 тыс. заявок. В этап тестирования прошли 9673 человека.