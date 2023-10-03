Участок в Строгино реорганизуют в рамках программы КРТ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«По программе комплексного развития территорий будет реорганизован участок в районе Строгино площадью 4,78 га. Объём инвестиций в развитие площадки оценивается в 4,71 млрд рублей, а бюджетный эффект после реализации проекта — в 421 млн рублей в год», — сказал Ефимов.
Реорганизацией займутся правообладатели, городской оператор или инвестор, которого определят по итогам торгов.
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