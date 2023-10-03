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Участок в Строгино реорганизуют в рамках программы КРТ

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Неэффективно используемый участок на пересечении 64-го километра МКАД и Таллинской улицы в районе Строгино будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Участок в Строгино реорганизуют в рамках программы КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«По программе комплексного развития территорий будет реорганизован участок в районе Строгино площадью 4,78 га. Объём инвестиций в развитие площадки оценивается в 4,71 млрд рублей, а бюджетный эффект после реализации проекта — в 421 млн рублей в год», — сказал Ефимов.

Реорганизацией займутся правообладатели, городской оператор или инвестор, которого определят по итогам торгов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.

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