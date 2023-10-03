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Обстреливавшим жилые дома боевикам «Азова» вынесен приговор

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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении боевиков нацбатальона «Азов»*, которые обстреливали жилые массивы Мариуполя из миномёта.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины Владислава Курки, Павла Степанова и Сергея Шевелы», — говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

Они признаны виновными по трём статьям УК России, в том числе по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Установлено, что в марте 2022 года боевики производили неизбирательные обстрелы жилого массива Мариуполя из миномёта.

Все трое приговорены к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее в Донецкой Народной Республике суд вынес приговор по уголовному делу в отношении боевика «Азова» Эдуарда Варбанского, обстреливавшего жилые дома из миномёта.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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