Обстреливавшим жилые дома боевикам «Азова» вынесен приговор

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении боевиков нацбатальона «Азов»*, которые обстреливали жилые массивы Мариуполя из миномёта.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины Владислава Курки, Павла Степанова и Сергея Шевелы», — говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

Они признаны виновными по трём статьям УК России, в том числе по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Установлено, что в марте 2022 года боевики производили неизбирательные обстрелы жилого массива Мариуполя из миномёта.

Все трое приговорены к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее в Донецкой Народной Республике суд вынес приговор по уголовному делу в отношении боевика «Азова» Эдуарда Варбанского, обстреливавшего жилые дома из миномёта.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.