В Москомархитектуре обработали более 18,5 тысячи заявок на госуслуги за III квартал

В Москомархитектуре обработали более 18,5 тыс. заявок на предоставление госуслуг за III квартал 2023 года. Как отметила глава комитета Юлиана Княжевская, показатель вырос на три тысячи обращений.

«В прошлом году с июля по конец сентября в комитет обратились 15,5 тыс. раз. Чаще всего москвичи обращаются за приёмкой исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций в городе — по этой услуге поступило около 8,5 тыс. заявок», — сказала Княжевская.

Лидерами по числу заявок остаются также приёмка материалов для размещения в информационной системе города и выдача архитектурно-градостроительных решений. По обеим услугам показатель составил около 3,9 тыс.

«Положительная динамика свидетельствует об активном развитии строительной сферы, появлению новых проектов. Помимо этого, у заявителей не возникает проблем с подачей самих заявок, что тоже влияет на их количество», — заявила Княжевская.

В настоящее время все госуслуги Москомархитектуры можно подать через сайт mos.ru.