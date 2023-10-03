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В Москомархитектуре обработали более 18,5 тысячи заявок на госуслуги за III квартал

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В Москомархитектуре обработали более 18,5 тыс. заявок на предоставление госуслуг за III квартал 2023 года. Как отметила глава комитета Юлиана Княжевская, показатель вырос на три тысячи обращений.
В Москомархитектуре обработали более 18,5 тысячи заявок на госуслуги за III квартал
  • РИА Новости

«В прошлом году с июля по конец сентября в комитет обратились 15,5 тыс. раз. Чаще всего москвичи обращаются за приёмкой исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций в городе — по этой услуге поступило около 8,5 тыс. заявок», — сказала Княжевская.

Лидерами по числу заявок остаются также приёмка материалов для размещения в информационной системе города и выдача архитектурно-градостроительных решений. По обеим услугам показатель составил около 3,9 тыс.

«Положительная динамика свидетельствует об активном развитии строительной сферы, появлению новых проектов. Помимо этого, у заявителей не возникает проблем с подачей самих заявок, что тоже влияет на их количество», — заявила Княжевская.

В настоящее время все госуслуги Москомархитектуры можно подать через сайт mos.ru.

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