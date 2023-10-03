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К Сахалину вынесло судно Queen lend под флагом Либерии

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К берегу Углегорского района острова Южно-Сахалинск прибился сухогруз Queen lend под флагом Либерии.

Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на морской спасательный центр «Южно-Сахалинск».

По представленным данным, на борту судна находится экипаж, который состоит из 22 граждан Китая. На текущий момент в этом районе идёт дождь и дует сильный ветер, а высота волн составляет 2,5м.

В ООО «Восточная горнорудная компания» заявили, что опасности разлива нефтепродуктов на судне нет.

25 августа сообщалось, что два сухогруза столкнулись в водах рядом с японской префектурой Вакаяма.

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