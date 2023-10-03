Автоэксперт Тарасов посоветовал покупать мотоциклы осенью

Руководитель мотонаправления пермского салона SAN Motors Никита Тарасов рассказал, когда лучше всего приобретать технику для активного отдыха — мотоциклы, мотовездеходы, квадроциклы и питбайки.

Осень — лучшее время для приобретения любой техники, связанной с активным отдыхом, из-за действующих скидок, поделился эксперт в беседе с URA.RU.

«Но не стоит думать, что цены падают на всё. Есть несколько позиций, на которые действуют дисконты», — отметил Тарасов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.