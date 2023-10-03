На Камчатке спасли пытавшегося на спор пересечь реку на тракторе пьяного мужчину
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС по Камчатскому краю.
По представленным данным, это произошло сегодня в селе Мильково. Пытавшийся перебраться через реку мужчина на тракторе заглох и частично ушёл под воду. Тогда водитель позвонил в службу спасения и остался в кабине ждать помощи.
«Прибывшие на место спасатели на лодке подошли к трактору и вытащили горе-водителя, после чего транспортировали его на берег. Мужчину с признаками переохлаждения госпитализировали в местную больницу», — сообщило МЧС.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ищут пропавших во время форсирования реки на Камчатке.