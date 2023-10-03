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На Камчатке спасли пытавшегося на спор пересечь реку на тракторе пьяного мужчину

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Сотрудники МЧС России на Камчатке спасли пьяного мужчину, который пытался на спор пересечь реку Кирганик в Мильковском округе на тракторе.
На Камчатке спасли пытавшегося на спор пересечь реку на тракторе пьяного мужчину
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС по Камчатскому краю.

По представленным данным, это произошло сегодня в селе Мильково. Пытавшийся перебраться через реку мужчина на тракторе заглох и частично ушёл под воду. Тогда водитель позвонил в службу спасения и остался в кабине ждать помощи.

«Прибывшие на место спасатели на лодке подошли к трактору и вытащили горе-водителя, после чего транспортировали его на берег. Мужчину с признаками переохлаждения госпитализировали в местную больницу», — сообщило МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ищут пропавших во время форсирования реки на Камчатке.

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