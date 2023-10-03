В Красноярском крае произошёл разлив дизельного топлива

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в Красноярском крае железнодорожные вагоны столкнулись при расцепке на станции, что привело к повреждению цистерны и разливу дизельного топлива.

По предварительным данным, инцидент произошёл рано утром на станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги в Березовском районе края.

«При роспуске железнодорожных вагонов с сортировочной горки допущено их столкновение с повреждением котла железнодорожной цистерны и течью груза в виде дизельного топлива», — говорится в заявлении.

Уточняется, что специалисты уже работают над локализацией последствий происшествия и заняты сбором нефтепродуктов.

«Задержек в движении поездов не допущено. Причины произошедшего устанавливаются», — добавили в прокуратуре.

По факту происшествия организована проверка.

Ранее сообщалось, что локомотив грузового поезда сошёл с рельсов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.