В Красноярском крае произошёл разлив дизельного топлива
По предварительным данным, инцидент произошёл рано утром на станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги в Березовском районе края.
«При роспуске железнодорожных вагонов с сортировочной горки допущено их столкновение с повреждением котла железнодорожной цистерны и течью груза в виде дизельного топлива», — говорится в заявлении.
Уточняется, что специалисты уже работают над локализацией последствий происшествия и заняты сбором нефтепродуктов.
«Задержек в движении поездов не допущено. Причины произошедшего устанавливаются», — добавили в прокуратуре.
По факту происшествия организована проверка.
Ранее сообщалось, что локомотив грузового поезда сошёл с рельсов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.