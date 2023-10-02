Кадыров поддержал кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя регионального правительства по социальному блоку.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По его словам, кандидатуру Айшат Кадыровой предложил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. «Я поддержал предложения Муслима Хучиева», — написал Кадыров в Telegram-канале. Отмечается, что региональный Минкультуры возглавит бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев. Ранее президент России Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.