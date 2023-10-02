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Кадыров поддержал кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя регионального правительства по социальному блоку.
Кадыров поддержал кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

По его словам, кандидатуру Айшат Кадыровой предложил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. 

«Я поддержал предложения Муслима Хучиева», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Отмечается, что региональный Минкультуры возглавит бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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