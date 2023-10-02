Кадыров поддержал кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
По его словам, кандидатуру Айшат Кадыровой предложил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.
«Я поддержал предложения Муслима Хучиева», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Отмечается, что региональный Минкультуры возглавит бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.