Общегородской субботник состоится в Петербурге 21 октября
- Gettyimages.ru
- © Jon Hicks
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по благоустройству.
«Мы уже разметили места под посадку лип и клёнов. Большую надежду возлагаем на участников субботника, в частности на ГУП «ТЭК СПб», которое регулярно приезжает к нам большим коллективом», — заявил директор Московского парка Победы Пётр Ганиш.
В преддверии субботника состоится несколько акций, принять участие в которых смогут в том числе дети. В частности, запланированы акции «Сохранение природы» и «Крышечки доброты».
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие работы были проведены в Центральном административном округе столицы в рамках благоустройства в текущем году.