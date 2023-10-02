Общегородской субботник состоится в Петербурге 21 октября

Общегородской субботник будет проведён в Санкт-Петербурге 21 октября.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по благоустройству.

«Мы уже разметили места под посадку лип и клёнов. Большую надежду возлагаем на участников субботника, в частности на ГУП «ТЭК СПб», которое регулярно приезжает к нам большим коллективом», — заявил директор Московского парка Победы Пётр Ганиш.

В преддверии субботника состоится несколько акций, принять участие в которых смогут в том числе дети. В частности, запланированы акции «Сохранение природы» и «Крышечки доброты».

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие работы были проведены в Центральном административном округе столицы в рамках благоустройства в текущем году.