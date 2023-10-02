В Новосибирске проводят проверку по факту травмирования девочки в школе

В Новосибирске организовали проверку по факту травмирования ученицы школы №198 в столовой.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в конце сентября. Девочка упала со стула и сломала позвоночник.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, прокуратурой будет дана оценка соблюдению в школе правил безопасности образовательного процесса, своевременности оказания помощи ребёнку», — заявили в ведомстве.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области началась проверка по факту падения футбольных ворот на восьмилетнюю девочку.