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В Новосибирске проводят проверку по факту травмирования девочки в школе

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В Новосибирске организовали проверку по факту травмирования ученицы школы №198 в столовой.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в конце сентября. Девочка упала со стула и сломала позвоночник.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, прокуратурой будет дана оценка соблюдению в школе правил безопасности образовательного процесса, своевременности оказания помощи ребёнку», — заявили в ведомстве.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области началась проверка по факту падения футбольных ворот на восьмилетнюю девочку.

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