В Тольяттинском госуниверситете разработали электрический снегоход «Резвый»

В Тольяттинском государственном университете разработали электрический гусеничный снегоход «Резвый», способный выполнять специфические задачи в экстремальных условиях.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на проектный офис нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

«Перед нами стояла сложная задача — вместить гибридную установку в малые габариты снегохода, который к тому же разборный. Мы спроектировали дополнительное место для установки электрического привода, подобрав его из тех, что доступны сегодня на рынке. Изготовили из типовых ячеек аккумуляторные электрохимические батареи необходимой мощности и оптимальные по весу и габаритам», — заявил заведующий кафедрой «Энергетические машины и системы управления» института машиностроения ТГУ Денис Павлов.

Снегоход можно использовать как для экотуризма, так и во время спасательных операций, к примеру при эвакуации, или для доставки груза в труднодоступные места.

Пробную партию планируется запустить в производство до конца 2023 года.

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