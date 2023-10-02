Суд назначил штраф экс-военной из Ростовской области за поездку в Абхазию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.
По данным ведомства, женщина ранее имела должность делопроизводителя в воинской части и имела доступ к сведениям, составляющим гостайну.
В октябре 2019 года экс-военная написала заявление об увольнении по собственному желанию, однако она не могла выезжать за границу до 2024 года с учётом её осведомлённости.
Однако в октябре прошлого года женщина нарушила запрет и выехала в Абхазию.
«Суд ... признал бывшую военнослужащую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.2 УК России Нарушение требований по защите государственной тайны», — говорится в сообщении.
Ей назначили штраф в размере 250 тыс. рублей.