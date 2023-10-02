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Суд назначил штраф экс-военной из Ростовской области за поездку в Абхазию

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Суд в Краснодарском крае назначил штраф бывшей военнослужащей из Ростовской области, которая нарушила ограничение на выезд за границу и поехала в Абхазию.
Суд назначил штраф экс-военной из Ростовской области за поездку в Абхазию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, женщина ранее имела должность делопроизводителя в воинской части и имела доступ к сведениям, составляющим гостайну.

В октябре 2019 года экс-военная написала заявление об увольнении по собственному желанию, однако она не могла выезжать за границу до 2024 года с учётом её осведомлённости.

Однако в октябре прошлого года женщина нарушила запрет и выехала в Абхазию.

«Суд ... признал бывшую военнослужащую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.2 УК России Нарушение требований по защите государственной тайны», — говорится в сообщении.

Ей назначили штраф в размере 250 тыс. рублей.

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