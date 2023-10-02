В Петербурге у пенсионерки в сумке нашли газовый пистолет

В Петербурге пенсионерку доставили в полицию после того, как у неё в сумке нашли газовый пистолет. Оружие у неё обнаружили на автовокзале во время досмотра багажа.

Как выяснилось, в сумке 71-летней женщины лежал пистолет «ИЖ-79-8» калибра 8 мм и магазин с семью патронами.

«Как владелец гражданского оружия на учёте в подразделении лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии она не состоит. По учётам баз данных Росгвардии изъятый пистолет не числится», — сообщила Росгвардия.

Женщину доставили в 5-й отдел полиции, решается вопрос о привлечении её к административной ответственности.