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В Петербурге у пенсионерки в сумке нашли газовый пистолет

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В Петербурге пенсионерку доставили в полицию после того, как у неё в сумке нашли газовый пистолет. Оружие у неё обнаружили на автовокзале во время досмотра багажа.
В Петербурге у пенсионерки в сумке нашли газовый пистолет
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Как выяснилось, в сумке 71-летней женщины лежал пистолет «ИЖ-79-8» калибра 8 мм и магазин с семью патронами.

«Как владелец гражданского оружия на учёте в подразделении лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии она не состоит. По учётам баз данных Росгвардии изъятый пистолет не числится», — сообщила Росгвардия.

Женщину доставили в 5-й отдел полиции, решается вопрос о привлечении её к административной ответственности.

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