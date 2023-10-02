В России ввели безналичный расчёт за сдачу металлолома
В России с 1 октября вступил в силу закон, который исключает возможность расчёта наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и чёрных металлов.
- Gettyimages.ru
- © Monty Rakusen
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что закон был принят после доработки.
В ассоциации переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ» отмечали, что подписание данного закона приведёт к тому, что отрасль будет совершенствоваться.
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