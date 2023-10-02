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В России ввели безналичный расчёт за сдачу металлолома

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В России с 1 октября вступил в силу закон, который исключает возможность расчёта наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и чёрных металлов.
В России ввели безналичный расчёт за сдачу металлолома
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что закон был принят после доработки.

В ассоциации переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ» отмечали, что подписание данного закона приведёт к тому, что отрасль будет совершенствоваться.

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