В России ввели безналичный расчёт за сдачу металлолома

В России с 1 октября вступил в силу закон, который исключает возможность расчёта наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и чёрных металлов.

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Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что закон был принят после доработки. В ассоциации переработчиков лома «РУСЛОМ.КОМ» отмечали, что подписание данного закона приведёт к тому, что отрасль будет совершенствоваться.