Россиян предупредили о новом мошенничестве в сети из-за осеннего призыва

В России выявлены новые способы мошенничества, связанные с начавшимся 1 октября осенним призывом в армию: преступники предлагают гражданам способы «уладить вопрос со службой».

Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Диана Селехина рассказала, что в сентябре было зафиксировано появление более 30 новых ресурсов, предлагающих «купить военный билет».

Многие ресурсы при этом эксплуатируют популярный бренд одной из компаний, которая помогает призывникам.

Так, один из порталов предлагает купить «как отсрочку от осеннего призыва, так и военный билет», а цена варьируется от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также же объявления встречаются в даркнете или в Telegram, сообщают «Известия».