Сын Михаила Швыдкого Александр находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Сына спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александра госпитализировали, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

«Пациент находится в реанимации», — заявил представитель больницы.

Отмечается, что общее состояние Александра оценивается как тяжёлое. Дышит он самостоятельно.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что Швыдкой был госпитализирован в Москве с переломами и открытой черепно-мозговой травмой. По его данным, Александр, находясь в сознании, рассказал полицейским, что упал с лестницы в подъезде дома.