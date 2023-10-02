Сын Михаила Швыдкого Александр находится в реанимации в тяжёлом состоянии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
«Пациент находится в реанимации», — заявил представитель больницы.
Отмечается, что общее состояние Александра оценивается как тяжёлое. Дышит он самостоятельно.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что Швыдкой был госпитализирован в Москве с переломами и открытой черепно-мозговой травмой. По его данным, Александр, находясь в сознании, рассказал полицейским, что упал с лестницы в подъезде дома.