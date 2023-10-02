Территории у 11 станций МЦД будут благоустроены к концу года

Территории у 11 станций Московских центральных диаметров (МЦД) будут благоустроены к концу 2023 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина и портал мэра и правительства Москвы.

В частности, специалисты убрали под землю воздушные линии, обновили тротуары и проезжую часть, разместили современные фонари.

Благоустраиваются территории рядом со станциями Переделкино, Кокошкино, Минская, Очаково, Внуково, Крёкшино, Минская, Поклонная, Санино (МЦД-4), Марьина Роща, Трикотажная (МЦД-2) и Зеленоград — Крюково (МЦД-3).

Общая площадь работ превышает 114 га.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.