МВД Свердловской области: легендарного сыщика Воротникова похоронят с почестями
- © Фото из личного архива В.Н. Горелых / ГУ МВД России по Свердловской области
В пресс-службе полиции назвали Воротникова легендарным сыщиком.
«После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище Екатеринбурга, где состоятся похороны», — сообщил Горелых.
В последний путь Воротникова «проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют», отметил он.
Помощь в организации прощания с ветераном гарнизона оказывает свердловский главк МВД, добавил представитель полиции.
В разговоре с e1.ru Горелых отметил, что до сих пор в свердловской полиции работает «целая плеяда талантливых руководителей, которых воспитал Воротников». По его словам, это «золотой фонд гарнизона».