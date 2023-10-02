МВД Свердловской области: легендарного сыщика Воротникова похоронят с почестями

В Екатеринбурге 4 октября простятся с бывшим главой ГУ МВД по Свердловской области Владимиром Воротниковым, который умер в возрасте 73 лет. Он будет похоронен с воинскими почестями под оружейный салют, сообщил руководитель пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

В пресс-службе полиции назвали Воротникова легендарным сыщиком.

«После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище Екатеринбурга, где состоятся похороны», — сообщил Горелых.

В последний путь Воротникова «проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют», отметил он.

Помощь в организации прощания с ветераном гарнизона оказывает свердловский главк МВД, добавил представитель полиции.

В разговоре с e1.ru Горелых отметил, что до сих пор в свердловской полиции работает «целая плеяда талантливых руководителей, которых воспитал Воротников». По его словам, это «золотой фонд гарнизона».