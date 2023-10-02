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В столице начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников

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В столице сообщили о старте отборочных этапов Московской олимпиады школьников. Первыми пройдут туры по филологии и истории искусств для учащихся 5—11-х классов.
В столице начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Первые этапы запланированы на ноябрь и декабрь.

В проведении Московской олимпиады школьников участвуют ведущие университеты и институты страны, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИЦ «Курчатовский институт» и Математический институт им. В.А. Стеклова РАН.

Ранее, по сообщению «Утро.ру», в День знаний, 1 сентября, в МГТУ имени Баумана мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса — многофункциональный научно-образовательный и «Дворец технологий».

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