В столице начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Первые этапы запланированы на ноябрь и декабрь.
В проведении Московской олимпиады школьников участвуют ведущие университеты и институты страны, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИЦ «Курчатовский институт» и Математический институт им. В.А. Стеклова РАН.
Ранее, по сообщению «Утро.ру», в День знаний, 1 сентября, в МГТУ имени Баумана мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса — многофункциональный научно-образовательный и «Дворец технологий».