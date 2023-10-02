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В Челябинской области проверяют обстоятельства гибели мотоциклиста без прав

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В Коркино Челябинской области мужчина насмерть разбился на мотоцикле. В пресс-службе областной ГИБДД уточнили, что у него не было прав на управление данным типом транспортного средства.
В Челябинской области проверяют обстоятельства гибели мотоциклиста без прав
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В ведомстве рассказали, что мужчина, управляя мотоциклом «Урал», выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся вместе с транспортным средством.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Водитель не имел прав для управления мотоциклом. Ко всему прочему, мотоцикл не был зарегистрирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на Кировоградской улице на юге Москвы водитель мотоцикла сбил женщину с ребёнком на нерегулируемом пешеходном переходе.

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