В России за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров
- РИА Новости
«За прошедшие сутки, 30 сентября, в 12 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 711 га», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным на 00:00, 1 октября в стране действовало 18 лесных пожаров на площади 1 388 га, которые активно тушили.
Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин рассказал, что лесопосадки в местах природных пожаров способствуют более быстрому восстановлению лесов.