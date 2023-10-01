В Бурятии завершили восстановительные работы на месте схода локомотива
«Сегодня в 05:02 мск завершены восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе восстановительных работ были задействованы восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а вместе с этим более 40 железнодорожников.
«В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что локомотив грузового поезда сошёл с рельсов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.