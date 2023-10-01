Пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги заявила, что в Бурятии завершили восстановительные работы на месте схода локомотива.

«Сегодня в 05:02 мск завершены восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе восстановительных работ были задействованы восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а вместе с этим более 40 железнодорожников.

«В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что локомотив грузового поезда сошёл с рельсов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.